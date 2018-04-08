Gökhan Gönül, İmparator'u Ters Köşeye Yatırdı
Boğaz'ın İncisiydi! İşte Kaza Sonrası Yalının Son Hali
Başbakan, Yasa Dışı Gelen Mültecilerle İlgili Konuştu: Afganistan'la Anlaştık, İadeleri Gerçekleşecek
Tatilciler Dikkat! Rezervasyonda Geç Kalanın Cebi Yanar
Bakan Duyurdu: Tanklara Yerli Mühimmat Geliyor
Türkiye, Genç Youtuber'ını Arıyor
İranlı Muhabir, Duma'daki Katliam İçin Tatlı Olacak Deyip Halkla Dalga Geçti
Liseli Kızların Saç Başa Kavgası Kamerada
22 Yıllık Wenger Dönemini Favre Kapatıyor
Ehliyet Ve Pasaportlarda Yeni Dönem! 5 Günde 55 Bin Kişi Akın Etti
Yerli Otomobilde Modellerin Detayları Belli Oldu
5-1'lik Yenilgi Sonrası Beşiktaş Taraftarını Alkışlayınca Tepki Yağdı
Arka Sokaklar'da Şok! Hüsnü Çoban, İki Oğlunu Da Kaybediyor
Çarpma Anında Yalıdaydı! 4. Kuşak Torun, Yaşadığı Dehşeti Anlattı
112 'ye Yapılan Asılsız Çağrılar Şoke Etti! Mantı Yapmayan Annesini Şikayet Etti
İstanbul 78 İle Bedel! Tek Başına 17 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı
İnsanın İçi Acıyor Diyen Ünlü Tarihçi, Boğazdaki Kazada Paramparça Olan Yalının Hikayesini Anlattı
Mal Varlığı Bitmek Bilmiyor! 7 Tapu, 5 Gayrimenkulü Daha Bulundu
Hükümetten Tutuklu Yunan Askerleriyle İlgili Açıklama: Takas Söz Konusu Değil
Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor

BOĞAZ'IN İNCİSİYDİ! İŞTE KAZA SONRASI YALININ SON HALİ


Boğaz'ın incisiydi! İşte kaza sonrası yalının son hali
Tarih : 08 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Boğaz'ın İncisiydi! İşte Kaza Sonrası Yalının Son Hali(10/10)6

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla hasar gören yalı denizden görüntülendi. Görüntülerde yalının ağır hasar aldığı dikkat çekti.

KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Boğazlar sözleşmesi gereği kılavuz kaptanın tam olarak istediği manevrayı yapamadığını söyleyen Zamanoğlu, "Boğazlarımızdaki can ve mal güvenliği emniyeti gereği yıllardır maalesef önümüze pranga olmuş olan hukuk sözleşmeleri yüzünden kılavuz kaptanımızın tam olarak istediği manevrayı yapamaması, istediği tedbirleri alamaması sonucunda meydana gelmiş olan bir kaza. Zincirleme bir takım reaksiyonlar meydana gelmek durumunda kaldı. Çok ciddi bir tarihi yapımız zarar gördü. Olası bir çevre kirliliğine sebep olabilirdik. Bunu Kıyı Emniyet unsurları sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahaleyle engellediler. Daha sonrasında bir su altı kablomuza zarar geldi ama onu Kıyı Emniyetinin başarılı çalışması sayesinde emniyete aldık. Yıllardır yaptığımız boğazlar sözleşmesi gereği emniyet ve güvenlikte maalesef bu tarz zafiyetler vermek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"MADDİ ANLAMDA YALININ ÇOK BÜYÜK ZARARI VAR"

Yalıda meydana gelen hasarın boyutunun çok büyük olduğunu belirten Zamanoğlu, "Kaza, Karadeniz istikametinden gelen geminin ana makinesinin çökmesi sonucu manevra kabiliyetinin durması, elektrik sistemlerinin çökmesi, motorların stop etmesi sonucunda kontrolü kaybedip, doğrudan yalıya girmesiyle oluyor. Zarar çok büyük bir boyutta. Maddi boyutta zaten yalının çok büyük zararı var. Belki de milyon dolarlara varan bir zarar söz konusu. Bu da iki şekilde tanzim edilecektir diye düşünüyorum. Yalının mutlaka sigortası vardır. Öte yandan da geminin kendi üstüne ait başka yapılara vereceği zararı karşılayacak bir sigorta kapsamı var. Bir de bu sigorta kapsamı sayesinde de güvence altına alınacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte yalının son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boğaz  In  İncisiydi  İşte  Kaza  Sonrası  Yalının  Son  Hali    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER