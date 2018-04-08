İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla hasar gören yalı denizden görüntülendi. Görüntülerde yalının ağır hasar aldığı dikkat çekti.

KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Boğazlar sözleşmesi gereği kılavuz kaptanın tam olarak istediği manevrayı yapamadığını söyleyen Zamanoğlu, "Boğazlarımızdaki can ve mal güvenliği emniyeti gereği yıllardır maalesef önümüze pranga olmuş olan hukuk sözleşmeleri yüzünden kılavuz kaptanımızın tam olarak istediği manevrayı yapamaması, istediği tedbirleri alamaması sonucunda meydana gelmiş olan bir kaza. Zincirleme bir takım reaksiyonlar meydana gelmek durumunda kaldı. Çok ciddi bir tarihi yapımız zarar gördü. Olası bir çevre kirliliğine sebep olabilirdik. Bunu Kıyı Emniyet unsurları sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahaleyle engellediler. Daha sonrasında bir su altı kablomuza zarar geldi ama onu Kıyı Emniyetinin başarılı çalışması sayesinde emniyete aldık. Yıllardır yaptığımız boğazlar sözleşmesi gereği emniyet ve güvenlikte maalesef bu tarz zafiyetler vermek durumunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"MADDİ ANLAMDA YALININ ÇOK BÜYÜK ZARARI VAR"

Yalıda meydana gelen hasarın boyutunun çok büyük olduğunu belirten Zamanoğlu, "Kaza, Karadeniz istikametinden gelen geminin ana makinesinin çökmesi sonucu manevra kabiliyetinin durması, elektrik sistemlerinin çökmesi, motorların stop etmesi sonucunda kontrolü kaybedip, doğrudan yalıya girmesiyle oluyor. Zarar çok büyük bir boyutta. Maddi boyutta zaten yalının çok büyük zararı var. Belki de milyon dolarlara varan bir zarar söz konusu. Bu da iki şekilde tanzim edilecektir diye düşünüyorum. Yalının mutlaka sigortası vardır. Öte yandan da geminin kendi üstüne ait başka yapılara vereceği zararı karşılayacak bir sigorta kapsamı var. Bir de bu sigorta kapsamı sayesinde de güvence altına alınacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte yalının son hali:

Kaynak: haberinburada