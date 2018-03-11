İzmit'te, 66 yaşındaki Fatma Vonal evinin kapısının zilini çalanlara kim olduklarını sorduğunda 'kargo' cevabını alıp, kapıyı açınca dehşeti yaşadı. 3 kişi, kadının ağzını kapatıp, ellerini bağlayarak boğazına bıçağı dayadı. Fatma Vonal'a yumruk ve tekmeler atan kişiler, evin zilinin çalmasıyla paniğe kapılıp kaçtı.

KARGO DEYİP İÇERİ DALDILAR KADINI DÖVDÜLER

9 Mart tarihinde İzmit Hacı Hızır Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda, Fatma Vonal'ın evinin kapısının zili çaldığını kim olduklarını sordu. Kapının ardındaki kişiler 'kargo' cevabını verdi. Fatma Vonal kapıyı açtığı anda içeri giren hırsızlar, kadının ağzını kapatıp ellerini bağlayarak, boğazına bıçağı dayadı. Hırsızlar darp ettikleri Fatma Vonal'ı bırakıp evdeki değerli eşyaları aramaya başladı. Kapı zilinin çalmasıyla panikleyen hırsızlar, kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan sonra kızını arayan Fatma Vonal, yaşadıklarını anlattı. Melek Vonal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fatma Vonal sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunan Fatma Vonal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇİLEK SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Olayın şokunu yaşayan Fatma Vonal, çilek siparişi verdiğini, bakkaldan sipariş verdiği çileğin getirildiğini sanarak kapıyı açtığını belirterek, Kızım evden çıktı, ben de yatıyordum, böbrek hastasıyım. Kapıyı açar açmaz bir çocuk, 'kargo' dedi, Hacer isminde. Ben de, 'Hacer yok' dedikten sonra ağzımı kapattı, merdivenlerin üzerinden çıkan bir çocuk ikisi birden beni yere yatırdılar ittiler. Sonra ağzımı kapatmaya çalışırken yumrukladılar, devamlı yumrukladılar.

"BAK SUS BIÇAKLAYACAĞIZ"

Sonra biri geldi odadan bir şeyler aldı, ellerimi bağladı. Gözümü kapattıktan sonra, sırtıma bir yumruk bir tekme atıldı. 3 kişi olduklarını anladım o zaman. Ondan sonra bıçağı devamlı kaldırdı, bak sus bıçaklayacağız diyerek. En son bir ara gözlerim karardı, tekrar kendime geldim, birden aşağıdan zilin çalındığını duydum. Ben açamayınca çocuk beklemiş çilekleri nereye götüreyim, korumaya gitmiş. Ondan sonra bunlar öyle bir paniklediler ki, öyle bir korktular ki birden üzerimden kalktı hafiflik baktım ki kaçıyorlar. Kaçtıkları gibi birden kapıyı örttüm ve kızımı aradım. Kargo diye bir daha kimseye açmayacağım kapıyı dedi.

"GÜVENLİKLİ SİTEDE KADIN BAĞIRIYOR KİMSE DUYMUYOR"

Annesinin böyle bir olayla karşı karşıya gelmesinden büyük bir üzüntü ve korku duyduğunu ifade eden Melek Vonal, Sabahın 10'unda güvenlikli bir sitede kapı açık, kadın bağırıyor bir komşu bile duymuyor. İşin enteresan tarafı artık komşulukta bitmiş. Ben buradan kusura bakmasınlar ama gerçekten komşularıma da üzülüyorum yani onlarla aynı apartmanda oturduğum için. Ben en ufak bir ses olsa duyarlı olup açardım kapıyı. Kapı açık ve kadın bağırıyor, karşı komşum üst komşum hepsi evde, sonradan geliyorlar. Duymuşlar ama çocuk sesi falan filan deniliyor. Güvenliğin o ara başka bir işi var. Kameralı bir sistem. Ben anlamadım yani bunlar bizim başımıza nasıl geldi. Ben hala olayın şokundayım. Kapının önüne geldiklerinde zile basıyorlar, annem 'kim o' diyor, 'kargo' diyor. Kadın da tesadüf kargo bekliyor, ben de olsam kapıyı açardım. Kim olsa açardı. Sonra annem de açıyor olay bu şekilde gerçekleşiyor diye konuştu.

Kaynak: haberinburada