BOĞULDU SANILAN ANNE-KIZ KONYAALTI PLAJI'NI KARIŞTIRDI
Antalya'da denize girdikten sonra saatlerce ortada gözükmeyen 62 yaşındaki kadın ve kızı için alarma geçen polis, karada ve denizde arama yaptı. Gazetecilerle dolan sahile anne-kız yürüyerek geldi.
Antalya'nın meşhur Konyaaltı Plajı'nda denize girdikten sonra 4.5 saat boyunca ortada gözükmeyen 62 yaşındaki Perihan Külahçıgil ve kızı Şirin Külahçıgil için polis alarma geçti. Denizde polis tarafından aranan anne- kızın sahilde yürüyüşte oldukları ortaya çıktı. Şaşıran Perihan Külahçıgil, "Biz kızımla uzun süre yüzdükten sonra sahilde yürüyüşe çıkmıştık" dedi.
FRANSA'DAN TATİL İÇİN GELDİLEROlay, saat 11.30 sıralarında 10 Nolu Konyaaltı Plajı'nda meydana geldi. Fransa'nın başkenti Paris'ten kızı Şirin ile tatile gelen Perihan Külahçıgil, sabah saatlerinde Konyaltı Plajı'na geldi. Saat 07.30 sıralarında denize giren Perihan ve Şirin Külahçıgil, saatler geçmesine rağmen dönmedi. Anne ile kızının dönmemesi üzerine yakınları, çevredekilerden yardım istedi.
KARADAN VE DENİZDEN ARANDILAR
Sahildekilerin heyecanlı anlar yaşadığı olay, polisi de alarma geçirdi. Sahile gelen polis araştırma yaparken deniz polisi de denizde arama yaptı. Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Perihan Külahçıgil ile kızı Şirin yürüyerek geldi.
GAZETECİLERİ VE POLİSLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR
Gazetecileri ve polisleri karşısında gören Perihan Külahçıgil, şaşkına döndü. Polisin kendilerini aramasına sevindiğini ve üzüldüğünü dile getiren Perihan Külahçıgil, "Biz kızımla uzun süre yüzdükten sonra başka yerden sahile çıkıp, yürüyüş yaptık. Uzaktan bakınca çantaların yanında polisi gördük. Merak edip sorunca bizi aradıklarını öğrendik" dedi. Eşyalarını alan anne- kız evlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: haberinburada
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