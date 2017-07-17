Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı
İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir Fetö'den Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu
Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın
Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu
Uefa, Ali Palabıyık Ve Alper Ulusoy'a Uefa Avrupa Ligi'nde Görev Verdi
Cimbom'un İstediği Chiriches, 60 Metreden Kaleciyi Avladı
Boğuldu Sanılan Anne-Kız Konyaaltı Plajı'nı Karıştırdı
Cimbom'un Yeni Yıldızı, Açıklamasıyla Taraftarları Mest Etti
Tercih Yapmaya Giderken Bindikleri Patpat Devrildi: 1 Ölü 5 Yaralı
Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı
Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı
Yeni Müfredat Yarın Açıklanıyor
Darbeci Yüzbaşı Haldun Gülmez Yine Olay Çıkardı! Araçtan İnmeyince Yaka Paça Getirildi
Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı

Boğuldu sanılan anne-kız Konyaaltı Plajı'nı karıştırdı

BOĞULDU SANILAN ANNE-KIZ KONYAALTI PLAJI'NI KARIŞTIRDI

Antalya'da denize girdikten sonra saatlerce ortada gözükmeyen 62 yaşındaki kadın ve kızı için alarma geçen polis, karada ve denizde arama yaptı. Gazetecilerle dolan sahile anne-kız yürüyerek geldi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Boğuldu Sanılan Anne-Kız Konyaaltı Plajı'nı Karıştırdı(5/10)1

Antalya'nın meşhur Konyaaltı Plajı'nda denize girdikten sonra 4.5 saat boyunca ortada gözükmeyen 62 yaşındaki Perihan Külahçıgil ve kızı Şirin Külahçıgil için polis alarma geçti. Denizde polis tarafından aranan anne- kızın sahilde yürüyüşte oldukları ortaya çıktı. Şaşıran Perihan Külahçıgil, "Biz kızımla uzun süre yüzdükten sonra sahilde yürüyüşe çıkmıştık" dedi.

FRANSA'DAN TATİL İÇİN GELDİLEROlay, saat 11.30 sıralarında 10 Nolu Konyaaltı Plajı'nda meydana geldi. Fransa'nın başkenti Paris'ten kızı Şirin ile tatile gelen Perihan Külahçıgil, sabah saatlerinde Konyaltı Plajı'na geldi. Saat 07.30 sıralarında denize giren Perihan ve Şirin Külahçıgil, saatler geçmesine rağmen dönmedi. Anne ile kızının dönmemesi üzerine yakınları, çevredekilerden yardım istedi.

KARADAN VE DENİZDEN ARANDILAR

Sahildekilerin heyecanlı anlar yaşadığı olay, polisi de alarma geçirdi. Sahile gelen polis araştırma yaparken deniz polisi de denizde arama yaptı. Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Perihan Külahçıgil ile kızı Şirin yürüyerek geldi.

GAZETECİLERİ VE POLİSLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Gazetecileri ve polisleri karşısında gören Perihan Külahçıgil, şaşkına döndü. Polisin kendilerini aramasına sevindiğini ve üzüldüğünü dile getiren Perihan Külahçıgil, "Biz kızımla uzun süre yüzdükten sonra başka yerden sahile çıkıp, yürüyüş yaptık. Uzaktan bakınca çantaların yanında polisi gördük. Merak edip sorunca bizi aradıklarını öğrendik" dedi. Eşyalarını alan anne- kız evlerinin yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boğuldu  Sanılan  Anne-Kız  Konyaaltı  Plajı    Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER