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Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor

BOKO HARAM'IN KAÇIRDIĞI 110 KIZ ÖĞRENCİ ARANIYOR

Şimdiye kadar 30 binden fazla insanın ölümünden sorumlu olan Nijerya'daki Boko Haram örgütünün bir kasabadan kaçırdığı 110 kız hala bulunamadı, arama çalışmaları hala devam ediyor.

Tarih : 26 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor(8/10)4

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından Dapchi kasabasından geçen hafta kaçırılan 110 kız öğrenciyi arama çalışmalarına hız verildi.

OKULU BASARAK KIZ ÖĞRENCİLERİ KAÇIRDILAR

Boko Haram militanları 19 Şubat'ta kuzeydoğu eyaleti Yobe'deki bir okulu basarak, kız öğrencileri kaçırmıştı. Arama çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye ek uçak ve asker gönderildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari olayın bir "ulusal felaket" olduğunu söyleyerek öğrencilerin ailelerinden özür diledi.

OKULLARA EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Askerlerin saldırıdan birkaç gün önce Dapchi'deki kontrol noktalarından çekildiğine dair haberler ise öğrencilerin ailelerinin öfkesini artırdı.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, gelecekteki olası saldırıları engellemek üzere Yobe eyaletindeki okullara polis ve güvenlik görevlileri gönderildiğini açıkladı.

Devlete ait Bilim ve Teknik Kız Koleji'ne geçen Pazartesi yapılan saldırı sırasında bazı öğrenci ve öğretmenler yakınlardaki çalılık alanlara kaçarak kurtulmayı başarmıştı.

110 KIZ ÖĞRENCİ KAYIP

Bölge sakinleri Nijerya ordusunun, askeri uçaklarla birlikte saldırıyı geri püskürttüğünü söylüyor.

Nijeryalı yetkililer önce öğrencilerin kaçırıldığını yalanlamış, militanlardan saklandıklarını açıklamıştı. Ancak ardından 110 kız öğrencinin kayıp olduğunu kabul ettiler.

DAHA ÖNCE KAÇIRILAN 276 KIZDAN 100'Ü HALA KAYIP

Radikal İslamcı örgüt, 2014'te de Çibok'ta bir okula baskın yaparak 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'taki okul baskınında kaçırılan öğrencilerden bazıları geçtiğimiz yıllarda serbest bırakıldı, bazıları ise kaçmayı başardı.

Ancak 100'den fazlasının nerede olduğu hala bilinmiyor.

ÖRGÜTÜN ANLAMI: BATI TARZI EĞİTİM GÜNAHTIR

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

IŞİD'İN BATI AFRİKA KOLU

IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Örgüt Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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