BOKS MAÇINDA İNGİLİZ SPORCUNUN KULAĞI KOPTU
ABD'de gerçekleşen boks turnuvasında İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağı, kafa kafaya çarpışma sonrasında koptu, görüntüler yürek burktu.
Dün gece Las Vegas'ta gerçekleşen ve ana maçında Orlando Salido ve Miguel Roman'ın karşı karşıya geldiği boks gecesinin ikinci ana maçında şok bir olay yaşandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Eski dünya şampiyonlarından Meksikalı Francisco Vargas ile ringe çıkan ünlü İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağında, maç içinde gerçekleşen bir kafa kafaya çarpışma neticesinde çok derin bir yarık oluştu.
MAÇ YARIDA KESİLDİ
Mücadelenin hakemi karşılaşmayı 9. rauntta durdururken, puanlama neticesinde kazanan isim eski şampiyon Francisco Vargas oldu.
(fightclub.com.tr)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Skandal Görüntü! Abd, İngiltere Ve Fransa Askerleri, Ypg Ve Aşiret Liderleriyle Toplandı
- İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş
- Deaş Bombacısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa Beraat
- İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar
- Erdoğan Yunan Gazetesine Konuştu: Yunanistan'ın Kıbrıs Hayali Gerçekleşmeyecek!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
- İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
- İskoçya Ekibi Celtic'te Taraftarlar, Kudüs Filistin'dir Pankartı Açtı
- Göztepe Maçında Kafasına Top Çarpan Futbolcu, Hafıza Kaybı Yaşadı
- Galatasaray'da Sakatlanan Mariano, Devreyi Kapattı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar