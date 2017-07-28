Geçtiğimiz Nisan ayında Londra'da ringe çıkan İngiliz IBF şampiyonu Anthony Joshua ile Ukraynalı eski şampiyon Wladimir Klitschko arasındaki mücadeleyi kazanan taraf 11. rauntta teknik nakavtla Joshua olurken, İngiliz boksör böylelikle IBF dışında WBA ve IBO kemerlerinin de yeni sahibi olmuştu.

MAÇIN RÖVANŞI VAR

Maç sonrası iki boksörün kontratında rövanş maddesi olduğu öğrenilirken, rövanşın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve gerçekleşirse ne zaman ve nerede yapılacağı o günden beri belirsizliğini koruyordu. Joshua bir süredir Vegas'ta Mayweather boks salonunda zaman geçiriyor.

20 BİN KİŞİLİK STATTA OYNANACAK

Son alınan bilgilere göre Joshua'nın temsilcisi Eddie Hearn, mücadeleyi 11 Kasım'da Las Vegas'ta gerçekleştireceklerini ve büyük ihtimalle 20 bin kişilik T-Mobile Arena'nın dev rövanşa ev sahipliği yapacağını açıkladı.

(Fightclub.com.tr)

Kaynak: haberinburada