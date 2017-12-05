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Bollywood'un Efsane İsmi Shashi Kapoor Hayatını Kaybetti

BOLLYWOOD'UN EFSANE İSMİ SHASHİ KAPOOR HAYATINI KAYBETTİ

Bollywood'un efsane isimlerinden ünlü aktör Shashi Kapoor, böbrek yetmezliğinden dolayı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Bollywood'un Efsane İsmi Shashi Kapoor Hayatını Kaybetti(10/10)6

Bollywood, efsane bir ismini kaybetti.

SHASHİ KAPOOR HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü aktör Shashi Kapoor, Mumbai'de tedavi gördüğü Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kapoor'un yeğeni ünlü aktör Randhir Kapoor, "Hayatını kaybetti. Birkaç yıldan beri böbrek problemi yaşıyordu ve diyaliz makinesine bağlıydı" dedi.

SHASHİ KAPOOR KİMDİR?

Sashi Kapoor, 18 Mart 1938 tarihinde Hint film endüstrisine yıllardır hakim olan Kapoor hanedanının bir üyesi olarak dünyaya geldi. Sashi Kapoor, Prithvi Tiyatroları ile seyahat ederken babası Prithviraj Kapoor tarafından yönetilen ve üretilen oyunlarda rol aldı.

Kariyerine Sangram (1950) ve Dana Paani (1953) gibi ticari filmlerde çocuk oyuncu olarak başladı. 2011 yılında Hint hükümeti tarafından Padma Bhushan'ın sivil şeref ödülünü aldı.

Birkaç İngiliz ve Amerikan filminde de rol aldı. Merchant Ivory şirketinin yapımcılığını üstlendiği Shakespeare-wallah" ve "Sıcak ve Toz" gibi filmlerde dünya çapında tanındı.

2015 yılında Hint sinemasındaki en büyük onur olan prestijli Dadasaheb Phalke Ödülü'ne layık görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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