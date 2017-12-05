BOLLYWOOD'UN EFSANE İSMİ SHASHİ KAPOOR HAYATINI KAYBETTİ
Bollywood'un efsane isimlerinden ünlü aktör Shashi Kapoor, böbrek yetmezliğinden dolayı 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bollywood, efsane bir ismini kaybetti.
SHASHİ KAPOOR HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü aktör Shashi Kapoor, Mumbai'de tedavi gördüğü Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kapoor'un yeğeni ünlü aktör Randhir Kapoor, "Hayatını kaybetti. Birkaç yıldan beri böbrek problemi yaşıyordu ve diyaliz makinesine bağlıydı" dedi.
SHASHİ KAPOOR KİMDİR?
Sashi Kapoor, 18 Mart 1938 tarihinde Hint film endüstrisine yıllardır hakim olan Kapoor hanedanının bir üyesi olarak dünyaya geldi. Sashi Kapoor, Prithvi Tiyatroları ile seyahat ederken babası Prithviraj Kapoor tarafından yönetilen ve üretilen oyunlarda rol aldı.
Kariyerine Sangram (1950) ve Dana Paani (1953) gibi ticari filmlerde çocuk oyuncu olarak başladı. 2011 yılında Hint hükümeti tarafından Padma Bhushan'ın sivil şeref ödülünü aldı.
Birkaç İngiliz ve Amerikan filminde de rol aldı. Merchant Ivory şirketinin yapımcılığını üstlendiği Shakespeare-wallah" ve "Sıcak ve Toz" gibi filmlerde dünya çapında tanındı.
2015 yılında Hint sinemasındaki en büyük onur olan prestijli Dadasaheb Phalke Ödülü'ne layık görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
- Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
- Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
- Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
- 5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
- Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
- Rekor Üstüne Rekor Kıran Bitcoin'i, 5 Sanal Para Birimi Daha Takip Ediyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
- İngiltere Para Cihatçılara Gidiyor Deyip Gaziantep'ten Yönetilen Suriye Projesini Durdurdu
- Abd'den Kuzey Kore'ye: Savaşa Çok Yakınız!
- İran'dan Deaş Açıklaması: Abd, İslam'ı Kötü Lanse Etmek İçin Deaş'ı Üretti
- Göğsünden Diriltmeyin Dövmesi Çıktı, Doktorlar Ne Yapacağını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar