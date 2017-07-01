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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ARAÇ YANGINI


BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ARAÇ YANGINI
Tarih : 01 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını(6/10)5


Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Tüneli içinde seyir halindeki  bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara yönüne 34 DM 7801 plakalı  otomobiliyle giden Mehmet Nezih Karamahmutoğlu, aracın motor kısmından duman  çıktığını fark etti.

Karamahmutoğlu, bunun üzerine otomobili sağ şeride çekerek itfaiyeden  yardım istedi.

Olay yerine gelen Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım  İşletme Şefliği itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bolu  Belediyesi itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle tünel içinde bir süre 2 şeritten sağlanan ulaşım,  aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bolu  Dağı  Tüneli  Nde  Araç  Yangını    haber

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