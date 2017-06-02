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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KALAN TIR ULAŞIMI AKSATTI


BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KALAN TIR ULAŞIMI AKSATTI
Tarih : 02 Haziran 2017, 12:50
Puan Ver : Bolu Dağı Tüneli'nde Kalan Tır Ulaşımı Aksattı(9/10)6


Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametinden Bolu'ya  seyreden Yılmaz Keser idaresindeki 14 GD 935 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli  içerisinde iddiaya göre diğer araçların sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesiyle yan bir şekilde yolda kaldı.



Tünel içerisinde bulunan kameralardan tırın yan durduğunu gören  karayolları ekipleri, tünel girişini bariyerler ve karayollarına ait araçlarla  ulaşıma kapattı. Kapanan yol nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu  oluştu. Tırın tünel içerisinden çekilmesinin ardından yol yaklaşık yarım saatin  ardından ulaşıma açıldı.



 



kaynak:milliyet








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