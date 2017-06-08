BOLU DAĞI'NDA TEM'İN ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPATILDI
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arası Ankara yönü, yol yapım çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 15 günlüğüne ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekipleri, TEM yolunun Ankara yönünü, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki Kaynaşlı Kavşağı'nda ulaşıma kapattı. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'den çıkan araçlar, D-100'de yoğunluğa yol açtı. Bu bölümde Bolu Dağı'nı tırmanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan itibaren tekrar TEM yoluna girebilecek. Sürücüler, "Bizim için zor olacak. Rampa çıkmak bizi oldukça yoruyor. Ancak daha güzel olacaksa buna katlanacağız" dediler.
TEM'de, Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arasında üst yapı iyileştirme ve onarım çalışması yapılacağı, çalışmanın 23 Haziran tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
kaynak:haberler
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