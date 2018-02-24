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Bolu ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı

BOLU VE KARS'TA ŞAP ALARMI! HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Şap hastalığı nedeniyle Bolu ve Kars, alarma geçti. İki ilde de hayvan pazarları kapatıldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı(10/10)6

Bolu'nun Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapandığı açıklandı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI"

Bolu Ilıcakınık köyünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı olduğu tespit edildi. Olayın ardından tedbir amacıyla Bolu ve bağlı ilçelerdeki tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, il genelindeki tüm hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır" denildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

KARS'TA İKİ İLÇEDE HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Kars merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi.

HASTALIK TAMAMEN GEÇİNCE PAZARLAR AÇILACAK

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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