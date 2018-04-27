BOLU'DA 300 TONLUK KARBONDİOKSİT REZERVİ BULUNDU
Bolu'da boş arazide yapılan kömür çalışmaları sırasında 300 tonluk karbondioksit gazı rezervi bulundu.
Bolu'nun Yuva köyündeki boş arazide yapılan kömür arama çalışmaları sırasında açılan sondaj kuyusunun 318'inci metresinde, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit rezervi bulundu.
KÖMÜR ARARKEN KARBONDİOKSİT BULUNDU
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce (MTA) daha önce kömür arama çalışması yapılan bölgede, çeşidi bilinmeyen gaz rezervi bulundu. Bir şirket tarafından araştırılan gazın karbondioksit olduğu belirlendi. Firma yetkililerince Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden gerekli izinler alındı.
SAF OLDUĞU BELİRLENEN GAZIN REZERVİ 300 TONA KADAR ÇIKABİLİR
Yetkililer tarafından Yuva köyünün Kocakır mevkisinde sondaj kuyusu açıldı. Sondaj kuyusunun 318'inci metresinde su ile karbondiokside rastlanıldı. Firma yetkilileri, gerekli incelemelerin ardından çıkan gazın içinde hidrojen sülfür bulunmadığını ve yüzde 98 saflıkta olduğunu belirledi.
Yetkililer, yapılacak saflaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin ardından günde 10 ton gaz rezervinin olduğu kuyunun çevresine açılacak 5- 6 kuyuyla bu kapasitenin günde 300 tona kadar çıkarılabileceğini hesapladı.
BİRÇOK ALANDA KULLANILAN GAZ İÇİN TESİS KURULACAK
Bölgede yeni kuyuların açılması için de çalışmalara başlandı. Gazın, bölgede kurulacak tesislerin tamamlanmasının ardından piyasaya sürüleceği öğrenildi. Gazın, ayrıca yangın söndürme tüpü yapımında, içeceklerde ve klima ile ilaç sanayisinde kullandığı belirtildi.
Yuva köyünün muhtarı Murat Erdoğan, köylerinde böyle bir gazın çıkmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada böyle çalışma yapılıp, gaz çıkarılması, bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Bu firmaya ben, özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir yeraltı zenginliği Bolu'muza hayırlı olsun. Hem istihdam açısından hem böyle bir gazın Türkiye'de çıkarılmasına çok sevindik" dedi.
Kaynak: haberinburada
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