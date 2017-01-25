Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

BOLU'DA BULUNAN VE ASFALTI BİLE ERİTEN O MADDE!


BOLU'DA BULUNAN VE ASFALTI BİLE ERİTEN O MADDE!
Tarih : 25 Ocak 2017, 10:50
Puan Ver : Bolu'da Bulunan Ve Asfaltı Bile Eriten O Madde!(9/10)12


Bolu'da, D-100 karayoluna dökülen kimyasal madde çevrede yaşayanlarda panik yarattı. Oradan geçen bir araçtan düştüğü düşünülen sıvı maddenin asfaltı erittiği görülünde AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçtiler. Yola dökülen maddeden örnek alıp inceleme gerçekleştiren ekipler bu maddenin…



Gelen bilgilere göre Bolu'da, D-100 Karayolu Eski İstanbul Kavşağı'nda yol üzerine dökülmüş bir sıvının olduğu ihbarını alan polisler, olay yerine gitti. Yolda, seyir halindeyken bir araçtan düştüğü düşünülen kovanın içerisinden yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören polis ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine ulaşan AFAD ve Bolu İtfaiyesi, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridi ile çevirerek yolu trafiğe kapadı. Yola dökülen sıvıdan numune alan ekipler, şüpheli sıvı madde üzerinde nükleer (KBRN), kimyasal, biyolojik ve radyoaktif testi yaptı.



Asfalta dökülen bu sıvı maddenin yüksek performans yağı olduğunun, çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığının belirlenmesinden sonra kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



Yola dökülen kimyasal madde yüzünden asfalt üzerinde 2 cm derinliğinde ve 1 metre çapında ermine meydana geldi.



 



kaynak:vatandanhaber








Etiketler: Bolu  Da  Bulunan  Ve  Asfaltı  Bile  Eriten  O  Madde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER