BOLU'DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM! VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Bolu'da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den yapılan açıklamalarda AFAD, depremin şiddetini 4.7, Kandili Rasathanesi ise 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Panik yaşayanlar vatandaşlar ise sokağa döküldü.
AFAD: 4.7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ: 4.9
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı Düzce, Zonguldak, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Sokağa çıkan vatandaşlar depremle birlikte çok korktuklarını söylediler.
VALİ BARUŞ'DAN AÇIKLAMA
Bolu Valisi Aydın Baruş, depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gece saat 00.16 itibarıyla Bolu il merkeze bağlı Yeşilçele köyünde 4,7 şiddetinde deprem yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Deprem özellikle il merkezi ve köyler ile yakın ilçelerde hissedildi. Şu anda ekiplerimiz sahada. Emniyetimiz, jandarmamız ve AFAD ekiplerimiz herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını tespit çalışması yapıyorlar. Şu ana kadar gerek 112 Acil'e gerekse jandarma ve emniyetimize ve AFAD'a herhangi olumsuz bir durum intikal etmedi.
ARTÇI DEPREMLER
Depremin ardından artçı depremlerin meydana geldiğini ifade eden Vali Baruş, "Şu an itibarıyla şiddeti 1,5 ila 3,5 olan 7 artçı deprem meydana geldi. Bu sarsıntılarda da herhangi olumsuz bir durum oluşmadı. Vatandaşlarımız şu anda açık alanlarda. Bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah herhangi bir hasar olmadan, can kaybı ve yaralı olmadan bu sarsıntıyı ve depremi atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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