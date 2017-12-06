Bolu Dağı geçişinde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışından etkilenen Düzce'de okullar bir gün süreyle tatil edildi.

TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bolu'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda da gece boyunca etkisini sürdürdü. TEM ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

3 ŞERİTLİ YOL, TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı.

3 TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM'in Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar, Kaynaşlı Gişelerinden D-100'e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR'ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

YOL ÜZERİNDE DENETİMLER ARTTIRILDI

Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

İLK KAR TATİLİ DÜZCE'DEN

Gece saatlerinde tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Düzce'de de etkisini gösterdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında ise eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İşte Bolu'daki kar yağışından fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada