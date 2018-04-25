BÖLÜNECEK ÜNİVERSİTE SAYISI 13'E YÜKSELDİ! ISPARTA, AFYON VE ESKİŞEHİR'E YENİ ÜNİVERSİTELER GELİYOR
Daha önce 10 olarak belirlenen bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı. Süleyman Demirel, Kocatepe ve Anadolu Üniversiteleri de bölünecekler listesine alındı.
Türkiye'deki bölünecek üniversite sayısı 13'e çıkıyor. Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesi için önerge verildi.
Türkiye'deki 10 üniversiteyi parçalayarak, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülüyor.
3 ÖNEMLİ ÜNİVERSİTE GELECEK
AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "parçalanacak üniversite" listesine, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de eklenmesi önerildi. Bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DE BÖLÜNECEK
Bunun dışında bölünmesi planlanan Gazi Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri"nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalması da görüşülüyor. Yapılması planlanan çarpıcı değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi.
Kaynak: haberinburada
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