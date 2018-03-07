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Boluspor Seriye Bağladı
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Boluspor seriye bağladı

BOLUSPOR SERİYE BAĞLADI

Spor Toto 1. Ligde Boluspor deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Tarih : 07 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Boluspor Seriye Bağladı(8/10)4

Balıkesirspor - Boluspor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Boluspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasındaki mücadele, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada kendi kalesine Oğuz ve 50. dakikada Guido'nun vuruşları ile geldi.

BOLUSPOR 3. SIRAYA YERLEŞTİ

Bu skorun ardından Boluspor üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 43 yaptı ve 3. sıraya yerleşti. Balıkesirspor ise 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 36 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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