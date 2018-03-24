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Bolusporlu Sefa Yılmaz: 1. Ligde Daha Çok Zorlanıyoruz

Bolusporlu Sefa Yılmaz: 1. Ligde Daha Çok Zorlanıyoruz

BOLUSPORLU SEFA YILMAZ: 1. LİGDE DAHA ÇOK ZORLANIYORUZ

Boluspor'un Fenerbahçe'yi 6-2 yendiği mücadelenin ardından Sefa Yılmaz, "1. Ligde daha çok zorlanıyoruz. Fenerbahçe maçı ciddiye almamış" dedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Bolusporlu Sefa Yılmaz: 1. Ligde Daha Çok Zorlanıyoruz(10/10)6

Attığı 1 gol ve yaptığı 2 asistle yıldızlaşan Sefa Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabileceğimizi biliyorduk. Ancak bu kadarını kimse beklemiyordu. Bulunduğumuz 1. Lig'de bile daha çok zorlanıyoruz. Fenerbahçe maçı ciddiye almamış" dedi. Boluspor'un tarihi galibiyetinin mimarlarından biri Sefa Yılmaz'dı. Başarılı futbolcu, takımının kazandığı penaltıyı gole çevirirken, 2 de asist yaptı. Sefa, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte tarihi zaferle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorduk. Çünkü 1. Lig'in en iyi takımlarından biriyiz. Ancak bu kadar farklı bir galibiyet alacağımızı kimse beklemiyordu."

"KAFALARI DAĞINIKTI"

"Fenerbahçe'nin gücü ortada. Ancak karşımızda kafası dağınık, futboldan kopuk bir Fenerbahçe vardı. Açıkçası kendi ligimizde oynadığımız maçlarda bile daha fazla zorlandık! Tabii bunda Fenerbahçe'nin maçı ciddiye almamış olmasının da etkisi olabilir. Yumuşak oynadılar, bize çok serbestlik tanıdılar. Bu da bizim işimize geldi."

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG"

"Sonuç olarak tarihi bir galibiyete imza attık. Hem takımımın hem de kendi performansım nedeniyle mutluyum. Bu maçta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da unutulmaz bir maç izlettik. Artık tek hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşıyarak, her zaman yanımızda olan taraftarımıza güzel bir hediye vermek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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