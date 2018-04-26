Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylarda Fenerbahçe taraftarıyla karşı karşıya gelen ve mağdur olan Beşiktaşlı futbolcuların ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, maç sırasında yabancı maddelere hedef olan Caner ve Quaresma ile taraftarın küfürlü tepkilerine hedef olan Tolga Zengin ve olaylara ismi karışan Mustafa Pektemek'in ifadesine başvurmak için polis dün Ümraniye Tesisleri'ne geldi. Olaylarla ilgili düne kadar Güneş'in başına cisim atan kişi dahil 45 kişi göz altına alıp, sorgulanmıştı.

TOLGA'NIN TARAFTARA MUŞAMBA ATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçeli taraftarlarla 2 defa tartışmaya giren Beşiktaş yedek kalecisi Tolga'nın da Fenerbahçeli taraftarlara yedek kulübesinin üzerinde bulunan plastik muşambayı fırlattığı iddiası da soruşturuluyor. Tolga Zengin ile güvenlikçiler arasında yaşanan yumruklu kavganın da detay görüntüleri inceleme altına alındı.

Kaynak: haberinburada