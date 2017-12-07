Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Temsilciliği Başkanı Mehmet İnceoğlu, "Macaristan'a gelen halk oyunu ekibinden aldığımız ve okuduğumuz haberlere göre 11 kişinin Macaristan'a iltica ettiği haberini aldık. Biz bu çalışmanın FETÖ'cü ailelerinin çocuklarının yurt dışına kaçma yolu olduğunun analizine vardık" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK BİLGİ İSTEDİ

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katılmış, ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan'a iltica ettikleri ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliği, Türk medyasına yansıyan haberin ardından konuyu araştırmak için harekete geçti. Büyükelçilik yetkilileri konu ile ilgili Macar makamlarından bilgi istedi, ancak uluslararası anlaşmalar gereği böyle bir bilginin verilemeyeceği bildirildi.

"BU FETÖ GRUBU, ÇOCUKLARINI AVRUPA'YA TAŞIYOR"

2014 yılından bu yana Macaristan'da resmi olarak faaliyet gösteren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Temsilciliği de konuyu araştırmaya başladı. UETD Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Macaristan'a gelen halk oyunu ekibinden aldığımız ve okuduğumuz haberlere göre 11 kişinin Macaristan'a iltica ettiği haberini aldık. Bizler de Macaristan hükümetiyle irtibat halindeyiz, bilgiler almaya çalışıyoruz. İnsan haklarına aykırı olduklarını belirterek bilgi veremeyeceklerini aktardılar. Medyada çıkan haberlerin doğru olduğu izlenimine kapıldık. Bu vesileyle biz bu çalışmanın FETÖ'cü ailelerinin çocuklarının yurt dışına kaçma yolu olduğunun analizine vardık. Bu FETÖ grubunun hain devlet düşmanlarının başka yollarla çocuklarını Avrupa'ya taşıdıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada