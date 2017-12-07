İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Tbmm'den Ortak Bildiri! Trump'ın Skandal Kudüs Kararı, Türk Siyasetini Birleştirdi!

Bomba iddia! Macaristan'dan dönmeyen halk oyunları ekibi FETÖ'cü çıktı

BOMBA İDDİA! MACARİSTAN'DAN DÖNMEYEN HALK OYUNLARI EKİBİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Mehmet İnceoğlu, "FETÖ'cü ailelerin çocuklarını yurt dışına kaçırmak için Macaristan'a gönderdiğini düşünüyoruz." dedi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 04:30
Puan Ver : Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı(10/10)6

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Temsilciliği Başkanı Mehmet İnceoğlu, "Macaristan'a gelen halk oyunu ekibinden aldığımız ve okuduğumuz haberlere göre 11 kişinin Macaristan'a iltica ettiği haberini aldık. Biz bu çalışmanın FETÖ'cü ailelerinin çocuklarının yurt dışına kaçma yolu olduğunun analizine vardık" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK BİLGİ İSTEDİ

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katılmış, ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan'a iltica ettikleri ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliği, Türk medyasına yansıyan haberin ardından konuyu araştırmak için harekete geçti. Büyükelçilik yetkilileri konu ile ilgili Macar makamlarından bilgi istedi, ancak uluslararası anlaşmalar gereği böyle bir bilginin verilemeyeceği bildirildi.

"BU FETÖ GRUBU, ÇOCUKLARINI AVRUPA'YA TAŞIYOR"

2014 yılından bu yana Macaristan'da resmi olarak faaliyet gösteren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Temsilciliği de konuyu araştırmaya başladı. UETD Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Macaristan'a gelen halk oyunu ekibinden aldığımız ve okuduğumuz haberlere göre 11 kişinin Macaristan'a iltica ettiği haberini aldık. Bizler de Macaristan hükümetiyle irtibat halindeyiz, bilgiler almaya çalışıyoruz. İnsan haklarına aykırı olduklarını belirterek bilgi veremeyeceklerini aktardılar. Medyada çıkan haberlerin doğru olduğu izlenimine kapıldık. Bu vesileyle biz bu çalışmanın FETÖ'cü ailelerinin çocuklarının yurt dışına kaçma yolu olduğunun analizine vardık. Bu FETÖ grubunun hain devlet düşmanlarının başka yollarla çocuklarını Avrupa'ya taşıdıklarını görüyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bomba  İddia  Macaristan  Dan  Dönmeyen  Halk  Oyunları  Ekibi  Fetö    Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER