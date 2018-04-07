BOMBA İDDİA: TÜRK ASKERİ IRAK'A 8 HELİKOPTER ASKER İNDİRDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rudaw gazetesi, TSK'nin Sidekan'daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.
BİR ÇOK BÖLGEYE ASKER İNDİRİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Türkiye'nin sınırda askeri karargahlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK'nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, "Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye'ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi" iddiasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
- Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
- İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
- Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
- Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar