Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rudaw gazetesi, TSK'nin Sidekan'daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

BİR ÇOK BÖLGEYE ASKER İNDİRİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Türkiye'nin sınırda askeri karargahlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK'nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, "Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye'ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi" iddiasında bulundu.

Kaynak: haberinburada