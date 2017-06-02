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BOMBALI EYLEM İÇİN GELEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


BOMBALI EYLEM İÇİN GELEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 02 Haziran 2017, 09:11
Puan Ver : Bombalı Eylem İçin Gelen Terörist Öldürüldü(8/10)6


Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü PKK'lı bir kişinin bombalı saldırı için kentte geldiğini belirledi.



ÇATIŞMA ÇIKTI



Habertük'ün habderine göre takibe alınan terörist için operasyon yapıldı. 'Teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiği belirtilen bombacı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Çatışma sonrası etkisiz hale getirilen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Öldürülen teröristin kesin kimlik bilgileri ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 



 



kaynak:sabah








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