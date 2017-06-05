BONZAİ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ! 10 KİŞİ ADLİYEDE
Samsun merkezli ve İstanbul'da yapılan operasyonda 4 kilo bonzai ele geçirildi. Polis tarafında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirleyip 1 ay önce takibe başladı.
Yapılan takip sırasında iddiaya göre İstanbul'da oturan Umut D.'nin (26), Samsun'da oturan Okan G.'ye (32) otobüsle uyuşturucu gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine sivil ekipler 8 gün önce Ankara yolu üzerinde pusu kurdu. Umut D.'nin gönderdiği uyuşturucuyu Samsun'a getiren Ertuğrul Gazi Arslan K. (19) Çakallı Mevkii'nde otobüsten inip kendisini otomobilde bekleyen Okan G. ve Necmi A.'ya (23) 40 bin paket haline getirilebilen 4 kilo bonzaiyi teslim ederken sivil ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar