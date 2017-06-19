Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

bonzaiye bir kurban daha! sayı her geçen gün artıyor

BONZAİYE BİR KURBAN DAHA! SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Polisin baskın yaptığı evde bonzai kullanan genç ölü bulundu. Geçen hafta da iki genç bonzaiye kurban gitmişti. Bu art arda gelen 3'üncü ölümlü vaka oldu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:18
Puan Ver : Bonzaiye Bir Kurban Daha! Sayı Her Geçen Gün Artıyor(6/10)6


Tokat'ın Erbaa ilçesinde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki Murat Kafalı, arkadaşının evinde ölü bulundu.Olay, dün gece saatlerinde Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi.



İlçede oturan Mevlüt ve Semra Kafalı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Murat Kafalı, dün gece saatlerinde 27 yaşındaki arkadaşı Şahin Özyurt'un evine geldi. Evde bulunan 25 yaşındaki Selim Sırlı, Şahin Özyurt ve Murat Kafalı iddiaya göre bonzai kullandı. Şahin Özyurt'un daha önce evde bonzai ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kafalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin Özyurt ve Selim Sırlı ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Kafalı'nın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Bonzaiye  Bir  Kurban  Daha  Sayı  Her  Geçen  Gün  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER