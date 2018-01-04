BOOKİNG.COM, TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNÜYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen Booking.com, gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı.
TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Hollanda menşeili online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri durdurulmuştu. MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan "Türkiye'de Turizm Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.
"CEZA TÜRKİYE İÇİNDE YAPILAN TATİLLERİ ETKİLİYOR"
Booking.com'a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini kaydetti.
AVRUPA'DA DA DAVALIK
Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya'da benzer davalar sürüyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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