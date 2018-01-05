BOOKİNG.COM: TÜRKİYE'YLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR
Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için yetkililerle temas halinde bulunan booking.com, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi. Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan ve Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı booking. com, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten kaçınırken, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı.
"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"
Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen booking.com yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmeye başladıklarını belirterek, "Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar dönecek" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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