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booking.com yetkililerinden önemli açıklamalar

BOOKİNG.COM YETKİLİLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Booking.com'dan, Türkiye dahil faaliyet gösterdikleri her ülkenin yasalarına uygun hareket ettikleri ve aldıkları komisyon ortalamasının yüzde 15 olduğu bildirildi

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:43
Puan Ver : Booking.Com Yetkililerinden Önemli Açıklamalar(10/10)10


Online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin kararın ardından otelcilerle turizm acenteleri arasındaki tartışma büyürken Booking.com'un yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misyonlarının küresel turizmi geliştirmek olduğunu belirtti.



Booking.com'un, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği her ülkenin yasalarına uygun hareket ettiğini savunan yetkililer, The Priceline Group'un bir parçası olarak şirket tarafından ödenen vergilerin detaylarına sitelerinden ulaşılabileceğini kaydetti.



Yetkililer, öncelikli amaçlarının, Türkiye dahil dünyanın her yerindeki konaklama ortaklarına işlerini büyütmeleri için yardımcı olurken, müşterilerine de kusursuz ve eğlenceli seyahat hizmeti sağlamak olduğunu belirterek, site aracılığıyla işletmelerin reklam bütçesine bakmaksızın içerik üretebildiklerini ve müşterilere 40'dan fazla dilde 7 gün 24 saat ulaşabildiklerini anlattı.



 



kaynak:habertürk








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