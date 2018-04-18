Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters'a konuşan iki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi.

8 VADELİ OLARAK BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.

Kaynaklara göre, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurt dışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.

Kaynak: haberinburada