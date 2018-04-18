BORÇ BATAĞINDAKİ YILDIZ HOLDİNG, GAYRİMENKULLERİNİ İPOTEKLEYECEK
Reuters'a konuşan kaynaklar, Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarını ciddi gayrimenkul teminatları vererek yapılandırmaya hazırlandığını söyledi.
Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters'a konuşan iki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi.
8 VADELİ OLARAK BORÇLAR YAPILANDIRILACAK
Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.
Kaynaklara göre, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurt dışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.
Kaynak: haberinburada
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