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Borç batağındaki Yıldız Holding, gayrimenkullerini ipotekleyecek

BORÇ BATAĞINDAKİ YILDIZ HOLDİNG, GAYRİMENKULLERİNİ İPOTEKLEYECEK

Reuters'a konuşan kaynaklar, Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarını ciddi gayrimenkul teminatları vererek yapılandırmaya hazırlandığını söyledi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Borç Batağındaki Yıldız Holding, Gayrimenkullerini İpotekleyecek(6/10)2

Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters'a konuşan iki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi.

8 VADELİ OLARAK BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4 yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.

Kaynaklara göre, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurt dışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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