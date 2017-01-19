

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla bankaların kara listesine girenlere sicil affı uygulamasının yolu açıldı. Kara listedeki kişilerin 6 ay içerisinde borçlarının tamamını ödemeleri veya yapılandırmaları sicillerinin silinmesine yetecek.







6 AY İÇİNDE ÖDERSE...







Uygulama, çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterilerini kapsıyor. Söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak ve bu kişiler yeniden aktif bankacılık sistemine kazandırılmış olacak.







4'ER AY ÖTELENECEK







Borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler için de ek süre verilmişti. Bu kişiler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenecek.







kaynak:sabah