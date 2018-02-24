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BORDO BERESİNİ GÖRÜNCE HEMEN YANINA ÇAĞIRDI, KÜÇÜK KIZIN GÖZLERİ DOLDU


Bordo beresini görünce hemen yanına çağırdı, küçük kızın gözleri doldu
Tarih : 24 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Bordo Beresini Görünce Hemen Yanına Çağırdı, Küçük Kızın Gözleri Doldu(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresindeki konuşması sırasında bordo bereli bir kız çocuğu kameralara yansıdı. Erdoğan, küçük kızı hemen yanına getirtti. Heyecanlanan minik kızın gözleri doldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"KAHRAMANLIK MADALYASININ BU ŞEHRE YAKIŞTIĞI BİR GERÇEKTİR"

Kongremiz milletimiz, demokrasimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Kahramanmaraş siz 16 Nisan halk oylamasında tüm Türkiye içinde 7. Sırada yer alarak destan yazdınız. Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar. Güzel insanların şehri Maraş'ın kahramanlık unvanı ve madalyasının bu şehre yakıştığı bir gerçektir.

"BİZE TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN YAPILANLAR MİLLETİMİZİN SAKALINI KESMEYE BENZEMEZ"

Türkiye 81 milyon vatandaşı ile istiklaline uzatanlara karşı kıyıma kalkmıştır. Teröristlerin yanında poz verniklediklerinde Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.. Afrin'de etkisiz hale gertirilen terörist sayısı 1393 olmuştur.

"BU MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DİRİLİŞİDİR"

Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı Mehmedimiz cephede Cuma Namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmedimiz düşmana doğru yürüyor. Bu milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Ve bu millet küllerinden doğuyor ve hesabını soruyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ VE ARKALARINDAKİ GÜÇLERİ ENİNDE SONUNDA ÇÖKERTECEĞİZ"

Afrin harekatına eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer göre emri olanlar hazır olsun ama şuan ihtiyaç yok! Biz buna inandık. Terör örgütleri ve arklarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz.

"ÇARPITMAYA DAYALI BİR PROPAGANDA SAVAŞI BAŞLATMALARI DA İŞE YARAMAYACAK!"

Sahada Türkiye'yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir.

"AYLAN BEBEKLERİN DERDİYLE BİZ DERTLENDİK! DİĞERLERİ SADECE İZLEDİ"

Ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomimiz arasında sokma hedefi için azimliyiz. Biz sadece kendi güvenliğimizi düşünüp, başkalarının kanları üzerinden kendimize suni bir dünya kurmadık ve kurmayacağız. Çekilen acılara kayıtsız kalamayız. Aylan bebeklerin derdiyle biz dertlendik. Diğerleri sadece izledi. İnancımızı vatanımızı kaybettikten sonra geriye bir kuru tenden başka bir şey kalmaz..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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