BORNOZ GÜNÜ KUTLAMASINDA İREM DERİCİ'YE ŞOK! ARABADAN DÜŞÜYORDU
İrem Derici, Dünya, Havlu ve Bornoz Günü'nde bornoz giyip üstü açık otomobille kortej yürüyüşüne katıldı. Derici, sevenlerini selamlarken otomobilden düşme tehlikesi geçirdi.
Denizli'de Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü'nde ünlü şarkıcı İrem Derici, bornoz giyip, üzerine açık olan otomobille kortej yürüyüşe katıldı. Derici, otomobilin koltuğunda dizlerinin üzerinde durup, sevenlerini selamlarken düşme tehlikesi geçirdi.
ETKİNLİĞE KATILANLARA BORNOZ DAĞITILDI
7. Dünya, Türk Havlu ve Bornoz Günü, Denizli Ticaret Odası önünde düzenlenen törenle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşlar çalmasının ardından etkinliğe katılan iş adamları ve vatandaşlar, kendilerine dağıtılan bornozları giydi.
ŞEBNEM SCHAEFER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Ünlü manken Şebnem Schaefer ile şarkıcı İrem Derici de bornoz giyen ünlü isimler arasında yer aldı. Manken Şebnem Schaefer, alandaki Denizli'nin simgesi olan Horoz Heykeli önünde bol bol fotoğraf çektirdi.
BORNOZLARLA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Şarkıcı İrem Derici ise kendisi için özel hazırlanan püsküllü bornozu ile dikkat çekti. Buradaki törenin ardından kortej yürüyüşüne geçildi. Etkinliğe katılanlar, üzerinde bornozlarla Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü.
İREM DERİCİ DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI
Ünlü şarkıcı İrem Derici, kortej yürüyüşüne üstü açık, klasik bir otomobilin arka koltuğuna binerek katıldı. Hayranları Derici'nin etrafını sarıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendi şarkılarını bornoza uyarlayıp, söyleyen ve oldukça eğlenen Derici, kortej yürüyüşü sırasında koltuğun üzerine çıkıp, dizlerinin üzerinde hayranlarını selamladığı sırada otomobilin aniden hareket etmesi üzerine düşme tehlikesi yaşadı. Son anda yanındakilerin tutarak düşmekten kurtardığı Derici, kısa süreli şok yaşadı. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı'nda ulaşılmasıyla sona erdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'un Tarihi Mekanları Karanlığa Büründü
- Mehmetçik, Terör Belasından Kurtardığı Afrin Halkını Yalnız Bırakmıyor
- Aydın Doğan'dan İlginç Çıkış: 82 Yaşındayım Ama Bugün 'cepheye Git' Deseler Giderim
- Belediye İşçisi, Temizlik Yaptığı Parkta Bomba Buldu
- Fetö'cü Subayların Evlerinden Şantaj Arşivi Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
- Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar