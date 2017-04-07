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borsa güne düşüşle başladı

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

ABD'nin Suriye'de bir hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmasının ardından yükselen jeopolitik gerilim ve sabah saatlerinde 3.75'e kadar yükselen dolar/TL'nin etkisiyle borsa güne satıcılı başladı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:54
Puan Ver : Borsa Güne Düşüşle Başladı(8/10)10


Borsa ilk işlemlerin ardından yüzde 0.25 kayıpla 88 bin 460 seviyelerine geriledi.



Anadolu Yatırım araştırma departmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada borsanın güne "muhakkak satıcılı bir başlangıç yapmasının" beklendiğini belirterek, "Dolar/TL'deki seyrin endekse yansıması olacaktır. Endeks 88 bin 500 seviyesinin altında kaldığı sürece 87 bin 800'e doğru bir gerileme görebiliriz. Yukarı tarafta ise 89,000 direncini izliyoruz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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