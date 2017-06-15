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borsa güne nasıl başladı?

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.46 düşüşle 99.180,99 puandan başladı

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:45
Puan Ver : Borsa Güne Nasıl Başladı?(10/10)9


Açılışta BIST 100 endeksi 455,28 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0.44 değer kaybetti, holding endeksi de yüzde 0.08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.47 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3.09 ile iletişim oldu.



ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması sonrasında 99.920,84 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.34 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek kapanışı olan 99.636,27 puandan tamamladı.



Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 aralığına yükselten Fed, ayrıca bu yıl bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi.



 



kaynak:habertürk








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