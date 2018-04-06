BORSA İNTİHARI! BİRÇOK KİŞİNİN CANINI YAKTIM DEYİP CANINA KIYDI
Antalya'da borsada 5 milyon lirayı kaybettiği gerekçesiyle 'birçok kişinin canını yaktım' diyerek kendisini ihbar eden stajyer avukat savcılık tarafından serbest bırakıldıktan bir gün sonra apartmanın 9'uncu katından aşağı atladı. Avukatlar Günü'nde kendisini ihbar eden genç adamın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
SAVCILIK HEMEN SERBEST BIRAKTI
Olay, Siteler Mahallesi 1346 Sokak Akdeniz Konutlarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da stajyer avukat olduğu öğrenilen Seyhan Ö. (30), iddiaya göre başkalarına ait 5 milyon liraya yakın bir parayı borsada kaybettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendini ihbar etti. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyhan Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir şikayet olmadığı öğrenilen Seyhan Ö., evine gittikten sonra balkona çıkarak 9'uncu kattan atladı. Genç adamın yere düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Seyhan Ö'nün öldüğünü tespit etti.İntihar eden avukatın yakınları sinir krizi geçirdi.
"ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKMİŞLERDİ"
Olayı duyan genç avukat adayının yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Gencin karısı Esra Ö. uzun süre eşinin adını sayıklarken, anne de oğlunun cenazesine sarıldıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesi başında, 'Şikayetlerini çekmişlerdi' diyerek feryat eden babayı ise gencin diğer yakınları ile polisler sakinleştirdi.
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduğu öğrenilen Seyhan Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İntihar eden avukat 30 yaşındaydı.
Kaynak: haberinburada
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