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BORSA İSTANBUL 101 BİN 617 PUANI GÖREREK TARİHİ REKOR KIRDI


Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:36
Puan Ver : Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı(9/10)5

Açılışta BIST 100 endeksi 37,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile metal eşya makine oldu.

Dün döviz kurlarındaki sakin seyrin ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğiyle 101.181,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 101.097,16 puandan tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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