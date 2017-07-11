Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.021,15 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 101.937,58 puandan girdi.

EN FAZLA GERİLEYEN ENDEKS TİCARET OLDU

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,83 ve 840,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,96 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurlarına karşın, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengeledi.

Kaynak: haberinburada