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Borsa İstanbul 118 Bin Puanı Aşarak Rekor Tazeledi

BORSA İSTANBUL 118 BİN PUANI AŞARAK REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118 bin puanı aşarak tarihi zirveyi gördü.

Tarih : 03 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Borsa İstanbul 118 Bin Puanı Aşarak Rekor Tazeledi(10/10)6

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kazancıyla 118.275,72 puandan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 4,1 MİLYAR LİRA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 751,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, kasım ayında yüzde 12,98 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 11,92'ye gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin rallisini desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi ve akşam saatlerinde yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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