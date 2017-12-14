Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, TVF olarak "Babayiğit Fund" ile yerli oto projesinin finansmanında yer almak istediklerini, Borsa İstanbul'un ise kendi kripto para birimi "BISTcoin" üzerinde çalıştığını söyledi.

"YERLİ OTONUN FİNANSMANINDA DA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Reuters'a konuşan Karadağ, TVF olarak yerli oto projesinin finansmanında da yer almak istediklerini söyleyerek, bu doğrultuda "Babayiğit Fund" kurmak istediklerini, bununla ilgili bir görevlendirme almadıklarını ancak Sanayi Bakanı ile stratejiyi konuştuklarını aktardı.

YERLİ OTOYA FİNANSMAN

TVF olarak, yerli otomobil projesinin finansmanında yer almayı da istediklerini vurgulayan Karadağ, bu konuyla ilgili şöyle konuştu:

"TVF tarafında görev verilirse finansmanda yer almak istiyoruz. Babayiğit Fund kuralım. Bilim ve Sanayi Bakanı'na söyledik, bize görev düşerse hemen fon kurarız. Babayiğit Fund kurarsak katılma belgeleri kapış kapış gider... Stratejisini konuştuk, görev verilmedi. Bana denirse 1 milyar dolar fon lazım, hemen çıkarırız... Çalışılıyor konsorsiyumda."

"MİLLİ PİYANGO VE TJK'DEN YILDA 1 MİLYAR GELEBİLİR"

Portföyünde yaklaşık 50 milyar dolarlık varlık bulunan TVF için hazırlanan stratejik plan doğrultusunda fon bünyesindeki varlıkları yönetip geliştireceklerini belirten Karadağ, şunları söyledi:

"TVF'ye iki lisans devredildi. Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü'nün değerleme çalışmaları taslak olarak yapıldı. Doğru şekilde yönettiğimizde ikisinden bile 1 milyar lira üzeri yıllık likit kazanabiliyoruz. Diğer şirketler de profesyonel şekilde yönetilerek mevcut portföyümüzün değeri iki katına çıkarılabilir" diye konuştu.

"BISTCOİN BLOCKCHAIN KULLANACAK"

Kripto para birimlerinin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin söz konusu olup olamayacağı sorusuna Karadağ, "Olabilir, ama mevcut kripto paralar değil. Mevcut paralarda dayanak varlık olmadığı için manipülasyona açık" dedi. Borsa İstanbul'un kendi kripto para birimi "BISTcoin" üzerinde çalıştığını aktaran Karadağ, "Blockchain teknolojisini kullanacak ve bir dayanak varlığı olan kripto paralar üzerinde çalışıyoruz. Adı BISTcoin olabilir" dedi.

BORSA İSTANBUL'UN HALKA ARZ KISMI 1 MİLYARI AŞAR

Borsa İstanbul'un halka arzı için potansiyel danışmanları muhtemelen gelecek ay belirleyeceklerini ve halka arz edilecek kısmın 1 milyar lirayı aşacak bir büyüklükte olmasını planladıklarını belirten Karadağ, "İslam Kalkınma Bankası'nın borsanın stratejik ortağı olmasını istiyoruz. Bu, Borsa İstanbul'un halka arz hikâyesi için önemli... Aralık ayı içinde yatırım komitelerinde görüşecekler. Yatırım kararı bu ay belirlenebilir" dedi.

Kaynak: haberinburada