Piyasalar dış siyassette diz çöktürme operasyonunun son hamlesi olan ABD'deki kumpas davasına sıfır prim tanırken, özellikle Kudüs konusundaki tavrı ile uluslararası ilişkilerde belirleyici konuma gelen Türkiye, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye'nin önümüzdeki yıl da korunması beklenen bu performansı cazibesini artırıyor. Kumpas davasının başladığı 28 Kasım tarihinden bu yana Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen dördüncü piyasası oldu. Yine aynı dönemde Türk Lirası ise dolara karşı en fazla prim yapan ikinci para birimi olarak dikkat çekti.

BORSA 111 BİNİ GEÇTİ

Borsa İstanbul'da 28 Kasım'da 102 bin 68 puan olan endeks, bu haftayı 111 binin üstünde kapattı. Endeks bu dönemde TL bazında yüzde 8.68 yükselirken, dolar bazlı yükseliş ise yüzde 9.2 oldu. Şirketlerin piyasa değeri de 1 aylık sürede 66.4 milyar lira artarak 831.1 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da 28 Kasım'dan bu yana yaklaşık 150 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde tahvil-bono piyasasındaki net yabancı alımı ise 365 milyon dolara ulaştı.

10.5 MİLYAR DOLAR GELDİ

Böylece kumpas davasından sonra net yabancı girişi 515 milyon dolara ulaştı. Yabancılar bu yılın 50 haftalık periyodunda hisse senedinde 3.1, tahvil-bonoda ise 7.4 milyar dolarlık net alım yaparak Türkiye'ye 10.5 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Yabancıların alımları, geçen yılın aynı dönemindeki 1.3 milyar dolara göre yaklaşık 8 kat arttı. Öte yandan kasım ayında borsaya 29 bin de yerli yatırımcı geldi.

ENFLASYON DÜŞECEK

Vergi reformuna ve ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki yükselişe rağmen dolar endeksinde çıkış yaşanmadığına dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Yılbaşından sonra açıklanacak enflasyonun yüzde 12'nin altına gerilemesi bekleniyor. Enflasyonda aralık ayında yaşanacak gerileme, Türkiye'nin faiz pozisyonunu biraz rahatlatacak ve bunun piyasada pozitiflik yaratma imkânı var. Küresel faizlerdeki yukarı yönlü hareket TL varlıklarına satış getirmedi. İçinde bulunduğumuz EMEA Bölgesi (Orta Avrupa, Rusya, Körfez, Afrika) hisselerindeki pozitiflik devam ederken gelişen ülke paralarında da Güney Afrika'daki Cyril Ramaphosa liderliğinin iyi fiyatlamasının etkileri görülüyor" dedi.

DOLARDA İBRE AŞAĞI

28 Kasım'da 3.7 TL civarında bulunan dolar, bu hafta 3.8150'ye kadar geriledi. Dolar bu dönemde yüzde 3.77 değer kaybederken, euro da yüzde 3.74'lük kayıpla 4.52 liraya indi. Türk Lirası bu dönemde dolar karşısında Güney Afrika Raundu'ndan sonra en fazla değer kazanan ikinci para birimi oldu. Kurdaki bu gerileme, yüklü faiz artırımı baskısına boyun eğmeyen Merkez Bankası'nı da haklı çıkardı. Gösterge faiz yüzde 13.4'a gerilerken, Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler ise yüzde 17.8 değer kaybetti.

Kaynak: haberinburada