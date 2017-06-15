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borsa istanbul`da gong mavi için çaldı

BORSA İSTANBUL`DA GONG MAVİ İÇİN ÇALDI

Mavi`nin payları Borsa İstanbul`da işlem görmeye başladı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 13:47
Puan Ver : Borsa İstanbul`da Gong Mavi İçin Çaldı(10/10)10


Jean ve hazır giyim markası Mavi, 26. yılında halka açıldı. Bugün  Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen törende "gong" Mavi için çaldı.



Mavi'nin payları 21 Haziran'da BİST 30 endeksine dahil olacak. MAVI  kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mavi'nin halka arzına,  Türkiye'de İş Yatırım liderliğinde kurulan ve 25 aracı kurumun yer aldığı  konsorsiyum, yurt dışında ise Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch aracılık etti.



Mavi'nin halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong  töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Mavi Yönetim Kurulu  Başkanı Ersin Akarlılar, Global Marka Direktörü Elif Akarlılar, Turkven Genel  Müdürü ve Mavi Yönetim Kurulu Üyesi Seymur Tarı, Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt  Yavuz, markanın yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi çalışanları, bu sürece dahil olan tüm  iş ortakları ile Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarının  katılımıyla gerçekleşti.



 



kaynak:milliyet








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