Borsa İstanbul'daki şirketlerin 2017'deki toplam piyasa değeri, 2016 kapanışına göre 267 milyar lira artarak 883 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 616 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, geçen yılın sonunda 883 milyar liraya yükseldi. Böylece Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri bir yılda 267 milyar lira arttı. Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2016 sonunda Borsa İstanbul'da 373 milyar lira olan en değerli 20 şirket, yaklaşık 160 milyar liralık artışla geçen yılın sonunda 533 milyar liralık piyasa değerine ulaştı.

DEĞER ARTIŞINDA ŞAMPİYON ASELSAN OLDU

Piyasa değerini 2017'de yaklaşık 12 milyar lira artırarak 46,9 milyar liraya yükselten Koç Holding, borsanın en değerli şirketi unvanını korudu. Koç Holding'i, 45 milyar lira ile Garanti Bankası ve 39,4 milyar lira ile Akbank izledi.

Değer artışında şampiyon ise 19,1 milyar lira ile ASELSAN oldu. Piyasa değerini 31,8 milyar liraya çıkartan ASELSAN, en değerli şirketler sıralamasında 6'ncılığa yükseldi. ASELSAN, 2016'yı en değerli 16'ncı şirket olarak tamamlamıştı.

ASELSAN'ı, 17,1 milyar liralık artışla Ereğli Demir Çelik, 14,7 milyar liralık artışla Türk Hava Yolları ve 13 milyar liralık artışla Garanti Bankası izledi

SIRALAMADA İLK 3 DEĞİŞMEDİ

Piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 3 geçen yıl da değişmedi. ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik'in 2017'deki yükselişleri dikkati çekti. ASELSAN, 2016 sonuna göre 10 basamak yükselirken, 9'uncu sırada yer alan Ereğli Demir Çelik ise 4'üncülüğe çıktı.

Listede yer alan 6 bankanın piyasa değeri de 2016 sonuna göre 43 milyar lira artarak 170 milyar lirayı aştı.

Kaynak: haberinburada