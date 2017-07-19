BORSA YENİ BİR REKORA DAHA İMZA ATTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 artışla kapanış rekoru olan 107.417,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.699,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,18 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 107.56395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 107.417,52 puandan tamamladı.
DOLAR 3 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Analistler, küresel risk iştahındaki artış ve dolar/TL'nin 3,5128 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin endekste alımları güçlendirdiğini ifade etti.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ PİYASALARDA POZİTİF ALGILANDI
Ayrıca bugünkü kabine değişikliğinin de piyasa tarafından pozitif algılandığını belirten analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktardı.
Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, olası geri çekilmelerde ise 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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