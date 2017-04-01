Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!

borsada ilk çeyrekte turizm rüzgarı esti

BORSADA İLK ÇEYREKTE TURİZM RÜZGARI ESTİ

Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinden olumlu etkilenen turizm sektörü yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 46,86 getiri sağladı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:44
Puan Ver : Borsada İlk Çeyrekte Turizm Rüzgarı Esti(6/10)5


Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt  sektör endeksi arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran turizm  oldu.



Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinden olumlu etkilenen  turizm sektörü ilk çeyrekte yüzde 46,86 getiri sağlarken, onu yüzde 25,04 ile  kimya petrol plastik, yüzde 24,55 ile tekstil deri izledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Borsada  İlk  Çeyrekte  Turizm  Rüzgarı  Esti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER