

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) önderliğinde, gayrimenkul sektörüne yeni bir heyecan getiren gayrimenkul sertifikası ihracında talep toplama süreci tamamlandı. Gayrimenkul sektörüne yeni bir finansman olarak kazandırılan gayrimenkul sertifikasına payla ev sahibi olmak isteyen vatandaştan yoğun talep yağdı. Makro İnşaat tarafından Başakşehir'de hayata geçirilecek Park Mavera 3 projesinde uygulanan ilk gayrimenkul sertifikası için pay bedelinin 42.5 lira, ihraç büyüklüğünün 143.2 milyon lira olduğu gayrimenkul sertifikasına 3 günde yaklaşık 250 milyon liralık talep geldi. Vakıf Yatırım'ın görev yaptığı proje için 27 finans kurumu TOKİ'ye aracı olmak için başvuruda bulundu.







kaynak:ahaber