Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Börü Dizisi Çarşamba Günü Final Bölümüyle İzleyicinin Karşısında Olacak
Galatasaray Taraftarından Mesaj: Arda Turan, Ali Sami Yen'e Nasıl Gelecek
Villarreal Sahasında Athletic Bilboa'ya 3-1 Mağlup Oldu
Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu Taburcu Edildi
Ümit Özat Olay Sözler: Babama Karşı Oynasam Yenmek İsterim
Belediye Başkanını Silahla Yaralayan Saldırgan İkinci Duruşmada Serbest Bırakıldı
Şırnak'ta 4 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Fbı Trump'ın Avukatı Michael Cohen'in Ofisini Bastı
Rıdvan Dilmen Sert Çıkıştı: Bu Sene Şampiyon Olmayanı Döverler
Tübitak'ın Reddettiği Liselilere Harvard'dan Davet İddiasına Cevap: Kalan Projeler Başarısız Değil
Suriye Toplantısında Abd'den Rest: Karar Ne Olursa Olsun Vuracağız!
Rusya'dan Batı'ya Sert Çıkış: Bize Karşı Cepheleşme Politikası İzliyorlar
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği Golüne Sevindi
Abd Gemileri Suriye'ye Yöneldi, Rus Jetleri Anında Havalandı!
Teröristlerin 3 Katlı Mağarası Yerle Bir Edildi
Esrar Yiyen Koyunlar Köyün Altını Üstüne Getirdi
Dünyanın Gözü New York'ta! Bmgk, Kimyasal Saldırıyı Görüşüyor
Muharrem İnce Yine Kazan Kaldırdı: Afrin'e Aday Gösterilirsem Şaşırmam
Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı

BÖRÜ Dizisi Çarşamba Günü Final Bölümüyle İzleyicinin Karşısında Olacak

BÖRÜ DİZİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ FİNAL BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİNİN KARŞISINDA OLACAK

Çarşamba günü 6. bölüm ile final yapacak olan BÖRÜ dizisinin son fragmanındaki 15 Temmuz detayı büyük merak uyandırdı. Dizinin son bölümü ise beyaz perdede gösterime girecek.

Tarih : 10 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Börü Dizisi Çarşamba Günü Final Bölümüyle İzleyicinin Karşısında Olacak(5/10)1

Türk televizyonunun son dönemlerdeki en kaliteli dizilerinden biri olan BÖRÜ, 6 bölümlük serüveninin televizyon için sonuna geldi. Çarşamba günü son bölümü yayınlanacak olan dizide 15 Temmuz darbe girişiminin konu alınacağı yayınlanan fragmanla ortaya çıktı.

DAĞ FİLMİNDEN TANIDIK BİRÇOK İSİM DİZİDE YER ALIYOR

İzleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul ve Mesut Akusta bulunuyor.

DİZİNİN FİNALİ SİNEMA FİLMİYLE YAPILACAK

Star tv'nin iddaalı yapımı BÖRÜ birer saatlik 5 bölümü her çarşamba Star tv'de yayımlanacak. 6. bölüm yani son bölüm ise sinemalarda yayımlanacak.

BÖRÜ NEDİR?

Börü, eski Türkçe'den gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamına gelmektedir. Kurt anlamına gelen bu ifade, mitolojik bir ifade de vermektedir. Yalnızca hayan olan kurt değil kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Börü  Dizisi  Çarşamba  Günü  Final  Bölümüyle  İzleyicinin  Karşısında  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER