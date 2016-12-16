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boru içine gizlenmiş 30 kilogram eroin ele geçirildi

BORU İÇİNE GİZLENMİŞ 30 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlen operasyonda 22 alüminyum boru içine gizlenmiş 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 15:28
Puan Ver : Boru İçine Gizlenmiş 30 Kilogram Eroin Ele Geçirildi(5/10)3


VAN ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlen operasyonda 22 alüminyum boru içine gizlenmiş 30 kilogram eroin ele geçirildi.



Van Tuşba İlçesi Sanayi Sitesindeki bir kargo firmasından İstanbul'a eroin gönderileceği ihbarını alan polis ekipleri kargo şubesine gitti. Burada 22 alüminyum boru içine gizlenmiş 30 kilogram eroin ele geçirildi. Alıcının yakalanması için polis İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle de irtibata geçti. Kargonun İstanbul'a ulaşmasıyla harekete geçen ekipler, N.E'yi kargosunu teslim alırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan N.E. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 



kaynak:haberler








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