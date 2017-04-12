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borussia dortmund - monaco maçı öncesi patlama şoku!

BORUSSİA DORTMUND - MONACO MAÇI ÖNCESİ PATLAMA ŞOKU!

Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Alman takımının otobüsle otelden çıkışından hemen sonra patlama yaşandı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:05
Puan Ver : Borussia Dortmund - Monaco Maçı Öncesi Patlama Şoku!(7/10)8


 Patlama anında futbolcular kendilerini yere attı, şoka girdi. Patlamada yaralanan Dortmundlu futbolcu Marc Bartra ameliyata alındı.



Alman polisi saldırının direkt Borussia Dortmund'a yönelik olduğunu değerlendirdiklerini, otel çevresinde 3 patlama yaşandığı söyledi. Uzmanlar tarafından incelemenin sürdüğünü bildiren emniyet yetkilisi 'önemli etkisi olan ciddi patlayıcılar' bilgisini paylaştı. Olay yerine yakın bir yerde bir mektup bulundu, yabancı plakalı bir araç aranıyor. Olay nedeniyle maç bugüne ertelenmişti.



 



kaynak:hürriyet








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