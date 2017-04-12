Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

BORUSSİA DORTMUND OTOBÜSÜNE SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!


BORUSSİA DORTMUND OTOBÜSÜNE SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Tarih : 12 Nisan 2017, 16:17
Puan Ver : Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!(9/10)10


Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un Monaco ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takım otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.



Soruşturmayı yürüten federal savcı, gözaltına alınan şüphelinin radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğunu belirtti. Olayın ardından takım otobüsünün yanında bulunan mektubun 'Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla' ifadeleriyle başladığı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben yazıldığı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Borussia  Dortmund  Otobüsüne  Saldırıyla  İlgili  Flaş  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER