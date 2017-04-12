BORUSSİA DORTMUND OTOBÜSÜNE SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un Monaco ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takım otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten federal savcı, gözaltına alınan şüphelinin radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğunu belirtti. Olayın ardından takım otobüsünün yanında bulunan mektubun 'Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla' ifadeleriyle başladığı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben yazıldığı bildirildi.
kaynak:habertürk
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