BORUSSİA DORTMUND'DA BATSHUAYİ ŞOKU! SEZONU KAPATTI
Borussia Dortmund'un Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi sol ayak bileğinden sakatlanarak sezonu kapattı.
Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'nin sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.
Sezonun devre arasında Chelsea'den Borussia Dortmund'da kiralanan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, hafta sonu oynadıkları Schalke maçında sakatlandı. 24 yaşındaki yıldız ismin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve sezonu kapattığı bildirildi.
"MUHTEMELEN SEZONU KAPATTIM"
Sakatlığının ardından açıklama yapan Michy Batshuayi "Haberler iyi değil, muhtemelen sezonu kapattım. Dortmund'da bana güvenenler için geri ödeme yapamayacağım. Takım arkadaşlarıma kalan son maçlar için en iyisini diliyorum." dedi.
Öte yandan Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Borussia Dortmund'da 18 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, 12 gol atarak Alman ekibine önemli bir katkıda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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