BORUSSİA DORTMUND'UN ALMAN YILDIZI REUS, İMZAYI ATTI
Borussia Dortmund, sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan Alman yıldız Marco Reus ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yıldız oyuncusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzaladı.
Borussia Dortmund, 2019'da sözleşmesi sona erecek Reus'un sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Reus sözleşme imzaladıktan sonra kısa bir değerlendirme yaptı ve "2012'den bu yana Borussia forması giyiyordum. Burada çok mutluyum ve bu formayı taşımaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Dortmund, 2012 yılında Reus'u Borussia M 'Gladbach'tan yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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